На ряде благоустраиваемых в Нижнем Новгороде объектах обустроят велодорожкиВ этом году в Нижнем Новгороде в рамках комплексного благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано устройство велодорожек на следующих общественных территориях: сквер Валерия Иконникова, бульвар Победы, улица Культуры, бульвар (бульвар Юбилейный, 32 — перед ДК «Красное Сормово») в Сормовском районе, а также пространство в границах улиц Советская — Марата — Метромост — Ивана Романова и территория вдоль бульвара Мещерский в Канавинском районе.