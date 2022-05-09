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Стало известно, во сколько обойдется выступление Дюжева в Казани

Стало известно, во сколько обойдется выступление Дюжева в Казани

Выступление должно длиться не менее получаса, говорится в техзадании. Ранее управление культуры Казани пояснило, что Дюжев споет вместе с заслуженной артисткой республики Татарстан Эльмирой Калимуллиной, а также исполнит поэтические композиции.

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