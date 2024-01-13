Глава СЖР Соловьев: российская журналистика разделилась на два лагеря

На фоне событий в российской журналистике, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил явное разделение между журналистами, которые покинули Россию и работают на “врага”, и теми, кто остался и трудится на благо страны.
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