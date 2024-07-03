Новосибирцы пожаловались на угрозы странного военного из-за кафе "Кишлак"

Жительницам Хилокского жилмассива угрожал мужчина в странной военной форме и с оружием.Жительницы улицы Суходольной в Хилокском жилмассиве пожаловались на угрозы и оскорбления со стороны мужчины, одетого в военную форму со странными знаками и с кобурой на поясе.