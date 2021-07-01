Финансовый директор компании Трампа отказался помогать в расследовании в отношении него

Аллен Вайссельберг, финансовый директор компании Trump Organization, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, отказался сотрудничать с прокуратурой, проводящей расследование в отношении бывшего главы государства, передает CNN.
Аллен Вайссельберг, финансовый директор компании Trump Organization, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, отказался сотрудничать с прокуратурой, проводящей расследование в отношении бывшего главы государства, передает CNN.
Свежие комментарии