Газета.ru

5 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Прямой призыв к нападению на Россию.Ну и что ему за это будет? Ледоруб?В Киеве заявили, ...
  • Георгий Михалев
    Жалко человека, видимо совесть замучила.В Москве подполко...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Наверное, как всегда, просрочку закупили для студентов, а бабки сперли.Более 100 студент...

Финансовый директор компании Трампа отказался помогать в расследовании в отношении него

Финансовый директор компании Трампа отказался помогать в расследовании в отношении него

Аллен Вайссельберг, финансовый директор компании Trump Organization, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, отказался сотрудничать с прокуратурой, проводящей расследование в отношении бывшего главы государства, передает CNN.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх