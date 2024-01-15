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Военное обозрение

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Латвийский журналист: Стратегия Эстонии по Украине даёт нам чёткое видение будущего

Латвийский журналист: Стратегия Эстонии по Украине даёт нам чёткое видение будущего

Стратегия Минобороны Эстонии, включающая и выделение четверти процента своего ВВП в качестве военной поддержки Украине, достаточно реалистична, считает известный латвийский журналист Паулс Раудсепс.

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