О чем говорил Путин с министром труда и соцзащиты: ответ экономиста

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Проректор НИУ ВШЭ, директор Автономной некоммерческой организации «Независимый институт социальной политики», доктор экономических наук Лилия Овчарова рассказала «ФедералПресс» о главных задачах российской социальной политики:«Пособие для семьи с детьми – это одно из самых важных достижений в области социальной защиты за последние три года, и это пособие сейчас получают около 11 миллионов детей.