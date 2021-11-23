Сторонникам "независимости Тайваня" никогда не будет позволено зарабатывать деньги в материковом Китае -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Китай приветствует и поддерживает многочисленные тайваньские предприятия и тайваньских соотечественников, осуществляющих инвестиционную деятельность в материковой части Китая, и продолжит защищать их законные права и интересы в соответствии с законом, однако тем, кто поддерживает "независимость Тайваня" и подрывает отношения между двумя сторонами Тайваньского пролива, никогда не будет позволено наживать капитал в материковой части страны, "есть рис и при этом разбивать котел".