Пермь заняла 34-е место в рейтинге городов России по качеству жизни

Жители Перми удовлетворены доступностью культурных ценностей и качеством образования.По результатам исследования, проведенного Финансовым университетом при Правительстве России, Пермь заняла 34-е место в рейтинге городов страны по качеству жизни населения за первое полугодие 2024 года.