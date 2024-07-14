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История превращения обычной Lada в уличный шоу-кар

История превращения обычной Lada в уличный шоу-кар

﻿﻿Выпущенный в начале 2016 года кроссовер Lada XRay сразу стал одной из самых популярных моделей. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы модифицируем стандартную заводскую версию и добавим к ней современный стиль и крутые колеса? Это стандартная Lada XRay с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил.

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