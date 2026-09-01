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Владимирские новости

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Во Владимире ДТП у «Золотых ворот» парализовало движение

Во Владимире ДТП у «Золотых ворот» парализовало движение

Во Владимире из-за ДТП оказалось перекрыто движение у «Золотых ворот». Об этом в редакцию «Владимирских новостей» сообщили читатели.

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