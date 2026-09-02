Chainlink сталкивается с критическими уровнями сопротивления в динамике рынка перетягивания каната

Активность рынка за последние 24 часа снизилась на 2,71%, позиционируя токен около $11.05. Внутридневные колебания ненадолго привели к снижению ценs до $10,92, а объемы торгов достигли почти $371,89 млн.
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