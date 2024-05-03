Почти половина астраханцев призналась, что ничего не знают о работе профсоюзов

При этом 6 из 10 респондентов уверены, что профсоюзные организации нужны. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел очередное социологическое исследование – на этот раз в объект его внимания попали профсоюзы в стране и оценка их деятельности со стороны населения.
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