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Тульские новости

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Хоккеисты АКМ стартуют в ВХЛ матчем с «Югрой» в Ханты-Мансийске

Хоккеисты АКМ стартуют в ВХЛ матчем с «Югрой» в Ханты-Мансийске

Соперником АКМ станет «Югра» — действующий победитель ВХЛ, ранее побеждавшая туляков в 6 из 15 матчей.

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