Глеб Никитин поздравил партнеров региона с китайским Новым годом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, генерального консула КНР в Казани Сян Бо, а также руководство партнерских провинций Китая с китайским Новым годом по восточному календарю — Чуньцзе, который в этом году отмечается 10 февраля.
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