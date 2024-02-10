Глеб Никитин поздравил партнеров региона с китайским Новым годом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, генерального консула КНР в Казани Сян Бо, а также руководство партнерских провинций Китая с китайским Новым годом по восточному календарю — Чуньцзе, который в этом году отмечается 10 февраля.