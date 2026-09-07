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Газета.ру

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Николаев: "Алроса" передала крупнейший в истории РФ ювелирный алмаз в Госфонд

Николаев: "Алроса" передала крупнейший в истории РФ ювелирный алмаз в Госфонд

Крупнейший в истории РФ ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата передали в Госфонд. Об этом ТАСС сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума.

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