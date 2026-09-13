What To Watch Sunday: Revamped 60 Minutes, The Walking Dead: Dead City Wraps, And More

On TV this Sunday: 60 Minutes returns after some tinkering, The Walking Dead: Dead City wraps Season 3, and American Dad! celebrates 400 episodes.
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