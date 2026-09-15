"Хуситы получат доступ к китайским спутникам": Инсайдер пояснил суть системной войны на Ближнем Востоке

Война США с Ираном привела к тому, что хуситы получили доступ к китайским спутникам-шпионам, утверждает украинский политолог Алексей Кущ.
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