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Нагельсманн о 6 поражениях Германии в 2023-м: «Сейчас нужно смириться. На тренировках мы единое целое, после свистка – бойцы-одиночки»

Нагельсманн о 6 поражениях Германии в 2023-м: «Сейчас нужно смириться. На тренировках мы единое целое, после свистка – бойцы-одиночки»

Вчера команда уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023 году.

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