БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У Путина есть шанс зимой отбросить НАТО и Зеленского

У Путина есть шанс зимой отбросить НАТО и Зеленского

Кремлю необходимы жесткие шаги — и тогда все получится Пол Робертс Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Кремль, у которого не оправдались надежды на Минские соглашения, начал спецоперацию, и это оказалось стратегической ошибкой, позволившей США и НАТО вмешаться — санкциями, которые разрушили российский бизнес, двумя новыми членами НАТО, желающими разместить ядерное оружие США вблизи границ России, и еще большим количеством провокаций, пересекающих «красную черту» — таких, как казнь российских военнопленных и нападения на трубопроводы «Северный поток» и Крымский мост.

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