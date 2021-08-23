Южный Федеральный

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Коц опубликовал интервью 20-летней давности с Ахмадом Масудом после гибели отца

Коц опубликовал интервью 20-летней давности с Ахмадом Масудом после гибели отца

Военный корреспондент, журналист Александр Коц опубликовал отрывок из первого интервью лидера панджшерского сопротивления Ахмада Масуда, которое он дал в 13 лет, после гибели своего отца, известного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

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