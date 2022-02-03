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Сотрудникам DW откажут в доступе в Госдуму

Сотрудникам DW откажут в доступе в Госдуму

Недавно в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва в ответ на прекращение вещание канала RT DE закрывает корпункт немецкой телерадиокомпании на территории России и аннулирует аккредитации всех его работников.

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