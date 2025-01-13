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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Delta Force опубликовали видео обширной подземной локации под назв...

Разработчики Delta Force опубликовали видео обширной подземной локации под назв...

Разработчики Delta Force опубликовали видео обширной подземной локации под названием Zero Dam UndergroundВсего 5 дней осталось до выхода второго сезона онлайн-шутера Delta Force, и разработчики продолжают подогревать интерес игроков новыми роликами.

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