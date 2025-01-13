Разработчики Delta Force опубликовали видео обширной подземной локации под назв...

Разработчики Delta Force опубликовали видео обширной подземной локации под названием Zero Dam UndergroundВсего 5 дней осталось до выхода второго сезона онлайн-шутера Delta Force, и разработчики продолжают подогревать интерес игроков новыми роликами.
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