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Нижегородская правда

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Более 11 млн рублей отдал мошенникам пенсионер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 78-летний житель Советского района отдал мошенникам более 11 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, незнакомец, представившийся правоохранителем, был на связи с пенсионером в течение месяца.

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