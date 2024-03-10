Kp.ru: певица Кристина Орбакайте не будет оправдываться за слова Пугачевой

Карьера певицы Кристины Орбакайте пошатнулась после резких высказываний Аллы Пугачевой о России. Артистка продолжает хранить молчание о скандалах со своей матерью и не выражает свою гражданскую позицию по поводу СВО.
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