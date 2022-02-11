Международный союз конькобежцев обжалует в CAS допуск Валиевой к Играм

Олимпиада 2022 , 11 фев, 08:45 0 ISU подаст апелляцию в спортивный арбитраж на допуск Валиевой к Олимпиаде Международный союз оспорит в CAS решение РУСАДА отменить временное отстранение российской фигуристки от соревнований Международный союз конькобежцев (ISU) опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отменить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований после положительной допинг-пробы.