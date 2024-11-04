Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла бойца СВО

Служитель Казанского кафедрального собора на Красной площади, священник Геннадий Бочаров поделился с РИА Новости историей о том, как чудо, связанное с Московской Казанской иконой Божией Матери, спасло жизнь бойца СВО.
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