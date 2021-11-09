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Добавится некроз кожи: новый генотип нашумевшего вируса нашли в Китае

Добавится некроз кожи: новый генотип нашумевшего вируса нашли в Китае

На территории Китая выявлен новый генотип вируса африканской чумы свиней (АЧС). Новый вирус вызывает у животных некротические поражения кожи и отек суставов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

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