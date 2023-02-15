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Поражение «ПСЖ» от «Баварии», Костомарову ампутировали кисти рук, Загитова спела под фонограмму, 4-е золото Бо на чемпионате мира, драка «Шинника» и украинского «Миная» и другие новости

Поражение «ПСЖ» от «Баварии», Костомарову ампутировали кисти рук, Загитова спела под фонограмму, 4-е золото Бо на чемпионате мира, драка «Шинника» и украинского «Миная» и другие новости

1. Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле. Baza утверждала, что конфликт возник из-за требования исполнить гимн Украины, украинский «Бомбардир» – из-за поведения пьяного игрока «Шинника».

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