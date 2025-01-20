Грузовики переходят на водородные топливные элементы.

Когда речь заходит об экологически чистых транспортных средствах, электрические автомобили на водородных топливных элементах на сегодня, пожалуй, являются единственной реальной альтернативой электромобилям на тяговых аккумуляторных батареях.
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