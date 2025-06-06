Центробанк России обеспокоен ростом инфляционных ожиданий граждан

Центральный банк России встревожен ростом инфляционных ожиданий населения, несмотря на укрепление рубля и замедление инфляции.
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