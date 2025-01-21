Захарова указала Шольцу, что Германии не стоит учить мир свободе слова

Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии, заявила Мария Захарова.Официальный представитель МИД России заявила, что немецкий канцлер Шольц пребывает в своей странной реальности, заявляя о наличии в своей стране свободы слова.