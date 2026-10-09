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Apple Slides After Report Says iPhone 18 Pro Component Orders Slashed, Signaling Early Demand Trouble

Apple Slides After Report Says iPhone 18 Pro Component Orders Slashed, Signaling Early Demand Trouble

Apple Slides After Report Says iPhone 18 Pro Component Orders Slashed, Signaling Early Demand Trouble Jefferies and Bernstein analysts have already flagged soft demand for the iPhone 18 in major markets.

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