Актуальная информация об обстановке на линии фронта 11 октября (обновляется)

Источник фото: Алексей Майшев / РИА Новости 8:13 Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ В результате удара поражены: дата-центр «Тенет» в г.