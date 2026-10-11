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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 11 октября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 11 октября (обновляется)

Источник фото: Алексей Майшев / РИА Новости 8:13 Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ В результате удара поражены: дата-центр «Тенет» в г.

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