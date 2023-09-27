Ким Чен Ын заявил о необходимости КНДР нарастить ядерный арсенал

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на 9-й сессии Верховного народного собрания страны заявил, что Северной Корее необходимо модернизировать свои ядерные силы и нарастить производство ядерного оружия, передает ТАСС.
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