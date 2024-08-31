Алаудинов: расчёт FPV-дрона сбил коптер ВСУ «Баба-яга», который его выслеживал

Расчёт FPV-дронов ВС России поразил украинский тяжёлый дрон «Баба-яга». Об этом 31 августа сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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