Вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии

Ранее стало известно, что хоккеист намерен перейти в американский клуб. Были ли у спортсмена какие-либо льготы по призыву?Вратаря сборной России по хоккею и ЦСКА Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от армии.