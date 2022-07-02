Business FM

66 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Совершенно точное определение!В СПбГУ объяснили...
  • Катя Иванова
    При чем здесь Россия англосаксы, Европа на халяву выкачивает богатства из всех стран, так начните хоть что то делать,...Россию обвиняют в...
  • Наталья Середа
    12 морей омывают Россию,  некоторые связаны с тремя океанами и вся свежая рыба шла в рестораны для белых людей ,а то ...До ресторанов не ...

Вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии

Вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от армии

Ранее стало известно, что хоккеист намерен перейти в американский клуб. Были ли у спортсмена какие-либо льготы по призыву?Вратаря сборной России по хоккею и ЦСКА Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от армии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх