XOLIDAYBOY - Моя Хулиганка (Official Video)

#xolidayboy #мояхулиганка Слушать трек: https://band.link/gLhVK Текст: Тебе хотелось скорее сбежать Пролетая ночные огни Мою душу на осколки разбивать - Твои любимый стиль Тебе хотелось тупо закричать Голос громом на сотни миль, Не ради пожара меня подожги , Подожги чтобы светить В темноте мы пляшем танго, Пьём мартини Бьянко И нам тут любить никто не запретит Ты полюбила панка Моя хулиганка, Если это сон, меня не буди Сколько нам осталось в этом гребаном аду ? Не вызывай жалость, тебе это не к лицу Ты так боялась посмотреть в мои глаза, Я задыхаюсь в твоих темных волосах В темноте мы пляшем танго, Пьём мартини Бьянко И нам тут любить никто не запретит Ты полюбила панка Моя хулиганка, Если это сон, меня не буди (2x) Только в верх, только больше Только грех на моем лоджии Только мне не станет лучше, Тут остались мертвые души Давай просто молча подожжем эту кровать, Да , мы дикари, нас не узнает даже мать Нам не нужен нимб - в камнях по-лучше блин сиять , Да мы тут одни, нам больше нечего терять.