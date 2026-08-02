Что такое мальтит и можно ли его диабетикам: польза и вред

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это Гликемический индекс Калорийность Польза и вред Можно ли диабетикам Вопросы экспертам Главное Эксперты в этом материале: Александра Разаренова, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Софья Цатурян, эндокринолог, детский эндокринолог сети клиник «Семейная» Что такое мальтит Мальтит — аналог обычного сахара, который можно использовать при приготовлении продуктов, в том числе с термической обработкой © Stefan Rutkowski / Pexels Мальтит — это подсластитель и заменитель сахара, пищевая добавка Е965 [1].