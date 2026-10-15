Сегодня состоялся форум «Деловой России», посвящённый диалогу бизнеса и государства. Мероприятие стало площадкой, где предприниматели из разных отраслей обсудили актуальные вызовы, сформулировали свои вопросы и задали их Президенту РФ Владимиру Путину, принявшему участие в событии.