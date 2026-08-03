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FiNE NEWS

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о заинтересованности Дональда Трампа в участии России в Олимпиаде-2028

30 июля депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила РИА Новости о заинтересованности президента США Дональда Трампа в участии российской сборной в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

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