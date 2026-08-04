Сколько калорий в каннибализме: почему это плохая диета, и дело даже не в морали

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Учёные посчитали, сколько калорий даёт человеческое тело и чем за это придётся расплатиться. Оказалось, что каннибализм с точки зрения выгоды почти всегда убыточен: калорий много, но цена оказывается выше.