Новый «китаец» Omoda S5 – что тут за мотор и коробка?

Новые седаны Omoda S5 уже появились в автосалонах официальных дилеров марки. Напомним, что сейчас наше издание проводит розыгрыш такого автомобиля – вы можете стать его обладателем совершенно бесплатно, приняв участие в конкурсе.
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