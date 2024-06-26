Депутаты сдали кровь для пострадавших от терактов в Крыму и Дагестане

Депутаты Государственной думы сдали кровь для пострадавших от терактов в Севастополе и Дагестане. Для этого парламентарии посетили мобильный комплекс заготовки крови ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им.
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