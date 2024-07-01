Турэксперт Сапронова: при системе "все включено" с туриста могут содрать деньги

Система "все включено" считается выгодной и наиболее удобной для туристов. Однако после отдыха в таком формате можно получить большой счет с требованием оплаты дополнительных услуг, предупредила эксперт по туризму, основатель турагентства "99евро" Татьяна Сапронова.