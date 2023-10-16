Путин: НАТО провела пять волн расширения на Восток, хотя обещала не делать это

Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com Американская администрация в 1991 году обещала Москве, что НАТО не будет расширяться на Восток, однако с того момента альянс провел уже пять волн расширения в данном направлении.
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