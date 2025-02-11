Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует торговать на экспорт с Китаем, о чем торговая площадка провела переговоры с представителями китайской международной торгово-промышленной компании DQ Carbon Group.
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