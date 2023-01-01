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НХЛ. «Нью-Джерси» против «Каролины», «Флорида» примет «Рейнджерс», «Айлендерс» в гостях у «Сиэтла»

«Нью-Джерси» сыграет с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» примет «Рейнджерс», «Сиэтл» будет противостоять «Айлендерс».

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