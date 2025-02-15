Шествие правых радикалов прошло в столице Саксонии

Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем приняли участие более 2 тысяч человек, 15 февраля передает телерадиокомпания MDR.