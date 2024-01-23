МИД Азербайджана обвинил Борреля в разжигании ненависти к Баку

В МИД Азербайджана заявили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель разжигает милитаристскую и агрессивную политику в отношении страны после его слов о том, что нарушение суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Азербайджана.
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