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МИД Азербайджана обвинил Борреля в разжигании ненависти к Баку

МИД Азербайджана обвинил Борреля в разжигании ненависти к Баку

В МИД Азербайджана заявили, что глава евродипломатии Жозеп Боррель разжигает милитаристскую и агрессивную политику в отношении страны после его слов о том, что нарушение суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Азербайджана.

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